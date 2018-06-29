В Мордовии сотрудники УФСИН посещают психокоррекционные занятия

В одной из исправительных колоний Республики Мордовия было проведено групповое психокоррекционное занятие с сотрудниками отдела охраны.

Указанное занятие было проведено в исправительной колонии №2. Для того, чтобы повысить уровень сплоченности коллектива и построить эффективное командное взаимодействие, работники психологической лаборатории предложили сотрудникам отдела охраны исправительного учреждения создать коллаж под названием «Наш коллектив».

Сотрудники отдела охраны сообщили, что подобные занятия помогают им снять эмоциональное напряжение.

По информации УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su