В Ковылкино благоустроят парк

В парке города Ковылкино в июле будут проведены работы по благоустройству территории.

Указанные работы будут проведены в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». На благоустройство территории парка будет выделено 1,9 млн рублей.

После проведения работ в парке появится площадка с уличными тренажерами, беговая дорожка и дорожки для велосипедов, а также специальная беседка для влюбленных.

Представители городской администрации говорят о том, что работы по благоустройству не только улучшат внешний вид парка, но и поспособствуют позитивным изменениям в экологии населенного пункта.

Источник: kovilkino13.ru