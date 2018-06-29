В Саранске столкнулись легковушка и микроавтобус

На одной из улиц Саранска произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса.

Указанный инцидент был зафиксирован вечером 28 июня по адресу – улица Победы. По предварительной информации, водитель пассажирского микроавтобуса при пересечении перекрестка не уступил дорогу легковому автомобилю, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Есть ли пострадавшие в данном ДТП, пока что неизвестно.

В результате удара у легковушки и микроавтобуса были помяты передние бамперы и решетки радиатора.

По информации, которая была опубликована очевидцами происшествия в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo