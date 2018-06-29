В Темниковском районе были зафиксированы многочисленные нарушения в работе лесопилок

В Темниковском районе Республики Мордовия сотрудники прокуратуры зафиксировали многочисленные нарушения в деятельности индивидуальных предпринимателей, которые занимаются распиловкой древесины и производством пиломатериалов.

Во время проведения проверки сотрудники прокуратуры установили, что на территории цехов возле технического оборудования хранятся отходы производственной деятельности и использованные пиломатериалы. Помимо этого выяснилось, что уборка в цехах не осуществляется.

В итоге виновные лица были привлечены к административной ответственности.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru