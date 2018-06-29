В Саранске горит трава

В Саранске неизвестные граждане подожгли траву.

29 июня, около 14:00 жители города заметили, что недалеко от жилого комплекса «Огни Саранска» загорелась трава. Очаг возгорания был зафиксирован на обочине автомобильной дороги. По предварительной информации, имел место умышленный поджог.

Огонь за несколько минут распространился на достаточно большой площади.

О пострадавших в результате данного пожара пока что не сообщается.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия пока что никак не прокомментировала произошедшее.

По информации, которая была опубликована очевидцами инцидента в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo