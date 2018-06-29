В Саранске прошел брифинг министра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела РМ

В саранском городском мультимедийном пресс-центре ЧМ-2018 прошел брифинг министра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия Анатолия Чушкина.

В ходе указанного брифинга Анатолий Чушкин рассказал о культурной составляющей мероприятий, которые в настоящее время проводятся в Саранске по случаю ЧМ-2018.

В настоящее время на площадках гостеприимства выступают национальные коллективы, творчество которых является отражением колорита и культуры народов, проживающих на территории Республики Мордовия.

Также Анатолий Чушкин отметил, что право выступать на указанных площадках имеют и иностранные гости.

Источник: e-mordovia.ru