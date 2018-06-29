В Мордовии будущие священники отпраздновали окончание учебного года

В Мордовии будущие священнослужители отметили окончание учебного года.

По приглашению митрополита Зиновия студенты Саранской духовной семинарии посетили Иоанно-Богословский Макаровский мужской монастырь. Данное событие стало своего рода ознаменованием окончания очередного учебного года.

Студенты семинарии посетили скиты обители, а также получили возможность покататься на монастырской ладье.

Кроме того, было организовано специальное вечернее чаепитие, в ходе которого студенты рассказали митрополиту Зиновию о своих впечатлениях от учебного года, а также побеседовали на другие темы, не касающиеся учебы.

Источник: sarep.ru