В Мордовии будущие священники отпраздновали окончание учебного года

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В Мордовии будущие священнослужители отметили окончание учебного года.
По приглашению митрополита Зиновия студенты Саранской духовной семинарии посетили Иоанно-Богословский Макаровский мужской монастырь. Данное событие стало своего рода ознаменованием окончания очередного учебного года.
Студенты семинарии посетили скиты обители, а также получили возможность покататься на монастырской ладье.
Кроме того, было организовано специальное вечернее чаепитие, в ходе которого студенты рассказали митрополиту Зиновию о своих впечатлениях от учебного года, а также побеседовали на другие темы, не касающиеся учебы.
Источник: sarep.ru