В нескольких районах Мордовии ограничено пребывание граждан в лесах

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В нескольких районах Республики Мордовия местным жителям запрещено посещать лесные территории.
В настоящее время указанные ограничения действуют на территории Темниковского, Вышинского и Березниковского лесничеств.
Причиной введения указанных ограничений является высокий уровень пожарной опасности. Поэтому гражданам рекомендовано на время прекратить посещать леса.
Кроме того, жителям Республики Мордовия в настоящее время запрещено заезжать на территории лесных массивов на транспортных средствах.
По информации, опубликованной пресс-службой правительства Республики Мордовии.
Источник: e-mordovia.ru