В нескольких районах Мордовии ограничено пребывание граждан в лесах

В нескольких районах Республики Мордовия местным жителям запрещено посещать лесные территории.

В настоящее время указанные ограничения действуют на территории Темниковского, Вышинского и Березниковского лесничеств.

Причиной введения указанных ограничений является высокий уровень пожарной опасности. Поэтому гражданам рекомендовано на время прекратить посещать леса.

Кроме того, жителям Республики Мордовия в настоящее время запрещено заезжать на территории лесных массивов на транспортных средствах.

По информации, опубликованной пресс-службой правительства Республики Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru