В Саранске более 10 тысяч семей нуждаются в улучшении жилищных условий

В настоящее время на территории Саранска проживает более 10 тысяч семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Согласно данным, зафиксированным по состоянию на 1 июня текущего года, на учете в городской администрации состоят 10609 семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. На практике это означает, что указанным семьям нужна собственная жилая площадь.

Кроме того, известно, что 4207 семьи, которые состоят на упомянутом учете, заявили о необходимости получения собственного жилья до 1 марта 2005 года.

По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru