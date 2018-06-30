В Саранске завершился турнир по дворовому футболу

В Саранске прошел турнир по дворовому футболу.

Указанные соревнования прошли во всех районах Саранска. Участниками данных спортивных состязаний стали начинающие футболисты 2006-2008 годов рождения. Матчи проводились на стадионах МОУ «СОШ № 32», МОУ «СОШ № 27» и МУФКС «Стадион «Саранск».

В Ленинском районе первое место завоевала команда МОУ «СОШ № 24». В Октябрьском районе лучший результат показатели представители команды МОУ «СОШ № 32». В Пролетарском районе первое место заняла команда МОУ «СОШ № 25».

Победители районных соревнований в августе будут бороться за звание лучшей дворовой команды Саранска.

Источник: adm-saransk.ru