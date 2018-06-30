Правительство Мордовии будет развивать сотрудничество с АО «Росагролизинг»

Глава правительства Республики Мордовия Владимир Сушков провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Росагролизинг» Валерием Назаровым.

В ходе указанной встречи состоялось обсуждение вопросов, касающихся сотрудничества лизинговой компании и руководства региона. Стоит упомянуть, что в минувшем году правительство Мордовии подписало соглашение о сотрудничестве с АО «Росагролизинг».

Владимир Сушков отметил, что аграрии Мордовии активно пользуются программами АО «Росагролизинг». Данные программы выгодны тем, что они не предусматривают внесение залога и аванса. Кроме того, имеет место отсрочка первого платежа на полгода и минимальная ставка вознаграждения в 3-3,5% по технике и 1,5% по животным.

После завершения встречи приняли обоюдное решение о продолжении сотрудничества.

Источник: e-mordovia.ru