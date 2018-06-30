В Саранске проходят соревнования по беговелам

В Саранске проходят открытие региональные соревнования по беговелам под названием «Олимпийская гонка».

Указанные соревнования проходят сегодня, 30 июня, на базе СК «Мордовия». Участниками данных спортивных состязаний являются мальчики и девочки 2015, 2014, 2013 и 2012 годов рождения. В состав команды от одного детского сада входят три мальчики и три девочки.

Экипировка и беговелы были предоставлены организаторами соревнований.

Главной целью состязаний является приобщений детей к занятиям физической культурой и спортом с раннего возраста.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru