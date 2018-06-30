В Мордовии коров будут кормить водорослями

В Кочкуровском районе Республики Мордовия ООО «АкваСар» запустило стартап по производству уникальной водоросли хлорелла.

Специалисты говорят о том, что стандартные корма в настоящее время не способны в полной мере удовлетворить потребности животноводческой отрасли. По этой причине для того, чтобы создать белково-витаминные добавки, приходиться использовать растения, производство которых является сезонным и требует значительных финансовых затрат.

Размножение хлореллы происходит весьма быстро, благодаря чему можно в кратчайшие сроки получить значительный прирост биомассы.

Кроме того, использование хлореллы стимулирует репродуктивную функцию животных.

Источник: agro.e-mordovia.ru