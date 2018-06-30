В Саранске горели гаражи

В Саранске произошел пожар на территории гаражного кооператива.

Поздним вечером 29 июня на улице Кооперативной внезапно воспламенился гараж. По предварительной информации, огонь в течение нескольких минут распространился по всей площади строение, а затем охватил расположенные поблизости гаражи.

Точное количество гаражей, которые были объяты пламенем, пока что неизвестно.

По предварительной информации, на место происшествия выезжали три пожарные машины.

О пострадавших в результате данного инцидента пока что не сообщается.

По информации, которая была опубликована очевидцами сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo