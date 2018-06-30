Фестиваль болельщиков FIFA: что ждет зрителей в выходные

30 июня, в субботу, открытие ворот фестиваля произойдет в 15:00. В 16:00 на сцене выступит кавер-группа «MaXito», а затем, в 16:45, на большой экране пройдет трансляция матча 1/8 финала - сборных Франци и Аргентины.

Далее зрителей ждет выступление поп-группы "Базиль", созданной Василием Писаренко и известной своим хитом «Ай-яй-я».

В 20:00 гостей фестиваля ждет DJ-сет от SABLEGOD, а 20:45 мероприятие продолжит трансляция еще одного матча 1/8 финала чемпионата мира - между сборными Уругвая и Португалии. По окончании матча, в 22:50, вниманию посетителей фестиваля будет предложен DJ-сет от Pacha Freeman.

1 июля, в воскресенье, открытие мероприяти состоится также в 15:00. Зрителей ждет развелкательная программа, выступление на сцене местных коллективов.

В 16:00 на сцене выступит московская испольнительница Маша Кольцова, а затем, в 16:45, на главном экране фестиваля начнется трансляция из Москвы важнейшего матча 1/8 финала между сборными Испании и России.

В 19:00 на сцене выступит кавер-группы «Party.Fon», а в 20:00 - коллектив из Москвы «Ася Пивоварова». В 20:45 выступления прервутся для трансляции матча Хорватия - Дания, а затем вечер продолжат группа «REKI» (с 22:45) и Маша Фэй (с 23:15).

Источник: saransk-2018.com