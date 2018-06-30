В Саранске кроссовер въехал в бетонный столб

В Саранске кроссовер врезался в бетонный столб.

Инцидент был зафиксирован ранним утром 30 июня недалеко от стадиона «Мордовия Арена». Водитель кроссовера не сумел должным образом справиться с управлением, вследствие чего машина на полном ходу въехала в бетонный столб.

Удар был очень сильным, о чем свидетельствует тот факт, что у машины отлетели передний бампер и решетка радиатора, а также был практически полностью смят капот.

Есть ли пострадавшие в данном ДТП, пока что неизвестно.

Из-за чего водитель кроссовера не сумел справиться с управлением, установят сотрудники Госавтоинспекции.

По информации сообщества «Подслушано Саранск».

Источник: vk.com/pmr13