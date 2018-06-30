В Ромодановском районе сгорела баня

В одном из сел Ромодановского района Республики Мордовия сгорела баня.

Ранним утром жителей селя Пятина разбудили на лучи восходящего солнца, пение петухов или же звон будильника, а треск огня. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелась баня.

На место происшествия выезжала одна пожарная машина.

Пламя полностью уничтожило постройку.

Есть ли пострадавшие вследствие возгорания бани, пока что неизвестно.

По предварительной информации, постройка загорелась в результате короткого замыкания электропроводки.

По информации, которая была опубликована очевидцами происшествия в сообществе сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo