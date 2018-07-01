В Саранске полицейские вернули жителю Пакистана потерянный кошелек

В Саранске сотрудники правоохранительных органов вернули гражданину Пакистана потерянный кошелек.

Школьники, приехавшие в Саранск из Атяшевского района, обнаружили на одной из улиц, расположенных в центральной части города, кошелек с документами и банковской картой. Ребята сразу сообщили о находке полицейским.

Стражи порядка в кратчайшие сроки разыскали владельца портмоне, которым оказался гражданин Пакистана.

Стоит отметить, что владелец кошелька даже не успел обнаружить пропажу до тех, пор, пока портмоне не вернули полицейские.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф