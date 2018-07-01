В Саранске произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Авария произошла днем 30 июня на улице Лодыгина. Водитель легкового автомобиля марки «Мазда» во время совершения обгона выехал на встречную полосу и на полном ходу врезался в легковой автомобиль марки ВАЗ-2106.

По предварительной информации, водитель «шестерки» получил перелом правого колена и потерял очень много крови. У ребенка, находившегося в салоне той же машины, по сообщениям очевидцев, были диагностированы переломы обеих рук. Водитель «Мазды» не пострадал.

Предполагаемый виновник аварии сообщил, что при совершении обгона у него дрогнула рука и поэтому он не смог справиться с управлением. Также есть неподтвержденная информация о том, что «Мазду» подрезал автомобиль марки «Хендай».

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo