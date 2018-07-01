В Лямбирском районе сгорела баня

В одном из сел Лямбирского района Республики Мордовия произошел пожар, который стер с лица земли баню.

Указанный инцидент был зафиксирован вечером 30 июня в селе Большая Елховка. На одной из улиц упомянутого населенного пункта внезапно воспламенилась баня. По предварительной информации, огонь полностью уничтожил постройку.

О пострадавших в результате данного происшествия не сообщается.

Из-за чего загорелась баня, в настоящее время не известно. Вполне вероятно, что имело место неосторожное обращение с огнем. Также не исключено, что воспламенение спровоцировало короткое замыкание электропроводки.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo