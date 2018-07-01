В Мордовии ожидаются грозы, град и сильный ветер

1 июля на территории Республики Мордовия ожидается ухудшение погодных условий.

Согласно информации, которая содержится в прогнозе синоптиков, 1 июля на территории Республики Мордовия ожидаются сильные порывы ветра. Известно, что в отдельных районах региона скорость ветра может достигнуть 17-22 метров в секунду.

Кроме того, сегодня в Мордовии ожидаются ливни, грозы и град.

По причине существенного ухудшения погодных условий сотрудники МЧС объявили на территории региона оперативное предупреждение. Жителя Мордовии рекомендовано обходить деревья и шаткие конструкции, которые могут обрушиться из-за урагана.

Источник: 13.mchs.gov.ru