В Саранске могут построить аквапарк

В Саранске в скором времени может появиться аквапарк.

Председатель регионального правительства Владимир Сушков во время общения с журналистами сообщил, что руководство региона поддерживает данный проект и готово оказать помощь для его реализации.

В настоящее время ведется поиск инвесторов. После того, как источник финансирования будет найден, начнется строительство аквапарка.

По предварительной информации, аквапарк будет построен на берегу реки Тавла.

Стоит отметить, что обсуждение строительства аквапарка в Саранске началось ещё в 2015 году. Владимир Сушков заявил, что за эти три года правительство региона не забыло о данном проекте.

По информации «Известий Мордовии».