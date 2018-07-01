ФК «Мордовия» обыграла сербскую «Младость»

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Футбольный клуб «Мордовия» в рамках товарищеского матча одержал победу над сербской командой «Младость» из города Лучани.
Контрольный матч завершился со счетом 2:0 в пользу мордовского клуба. На 41-й минуте первый мяч в ворота сербской команды отправил Руслан Мухаметшин. На 113-й минуте второй гол на счет мордовского клуба записал Александр Ермаков.
Матч проходил в формате двух таймов, продолжительность каждого из которых составляет 60 минут.
Стоит отметить, что в нынешнем году «Младость» сыграла в финале Кубка Сербии.
По информации пресс-службы футбольного клуба «Мордовия».
Источник: fc-mordovia.ru