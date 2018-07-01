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Трибуны стадиона «Мордовия Арена», возможно, не будут демонтированы

Трибуны стадиона «Мордовия Арена», возможно, не будут демонтированы

Вместимость стадиона «Мордовия Арена» может остаться прежней.

Соответствующее заявление сделал председатель правительства Республики Мордовия Владимир Сушков во время общения с представителями СМИ в саранском городском пресс-центре ЧМ-2018.

Владимир Сушков заявил, что демонтаж трибун представляет собой весьма трудоемкий процесс, который требует немало времени и предполагает серьезные финансовые затраты.

В настоящее время вопрос, касающийся демонтажа части трибун на стадионе «Мордовия Арена», находится на рассмотрении регионального правительства.

По информации «Известий Мордовии».  

 