Трибуны стадиона «Мордовия Арена», возможно, не будут демонтированы

Вместимость стадиона «Мордовия Арена» может остаться прежней.

Соответствующее заявление сделал председатель правительства Республики Мордовия Владимир Сушков во время общения с представителями СМИ в саранском городском пресс-центре ЧМ-2018.

Владимир Сушков заявил, что демонтаж трибун представляет собой весьма трудоемкий процесс, который требует немало времени и предполагает серьезные финансовые затраты.

В настоящее время вопрос, касающийся демонтажа части трибун на стадионе «Мордовия Арена», находится на рассмотрении регионального правительства.

По информации «Известий Мордовии».