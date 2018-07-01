В Саранске прошла конференция региональной федерации футбола

В Саранске прошла отчетно-выборная конференция региональной федерации футбола.

Состоялось обсуждение вопросов, касающихся утверждения состава спортивной федерации.

В ходе указанной конференции путем голосования на новый срок был переизбран глава региональной федерации футбола Александр Яшков. За кандидатуру Александра Яшкова проголосовали абсолютно все делегаты.

Также в состав совета ФФРМ вошли Олег Антонов, Евгений Буланов, Дмитрий Глушичкин, Владимир Демин, Владимир Завьялов, Николай Кузенков, Игорь Овсяницкий, Юрий Репин, Сергей Савочкин, Юрий Сотов и Виталий Фомин.

Источник: e-mordovia.ru