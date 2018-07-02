Школьники из Москвы приехали в парк «Смольный»

В июле в национальном парке «Смольный» в течение месяца пройдет научно-полевая экспедиция. Ее участниками стали учащиеся из Москвы.

Вместе со своими педагогами и научными сотрудниками «Заповедной Мордовии» школьники будут изучать тайны природы в одном из самых живописных мест парка – на озере Митряшка.

Ребята уже посетили музей парка, а в конце месяца они представят и защитят свои исследовательские проекты по биологии.

Отметим, национальный парк "Смольный" расположен у реки Алатырь, на территориях Ичалковского и Большеигнатовского районов Мордовии. Площадь парка составляет более 36 тысяч гектаров.