В Краснослободском районе продавалась опасная для жизни колбаса

В одном из сел Краснослободского района Республики Мордовия продавалась колбаса, представляющая собой потенциальную угрозу для жизни и здоровья покупателей.

Во время проверки магазина, расположенного на территории села Зайцево, сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что на некоторые виды колбас, реализуемые данным торговым заведением, нет документации, подтверждающей надлежащий уровень качества товара и источник его происхождения.

В итоге по данному факту был составлен протокол об административном правонарушении.

Сотрудники Россельхознадзора напоминают, что употребление продукции неизвестного происхождения представляет собой угрозу для жизни и здоровья человека.

Источник: ursn-rm.ru