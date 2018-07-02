В Рузаевке столкнулись две легковушки

В Рузаевке произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Указанный инцидент был зафиксирован днем 1 июля в микрорайоне Старый Базар. По предварительной информации, гражданин, управлявший легковым автомобилем, при выезде с второстепенной дороги не предоставил право первоочередного проезда другой легковушке, двигавшейся во встречном направлении, вследствие чего произошло столкновение транспортных средств.

Обе легковушки получили серьезные механические повреждения.

По предварительной информации, никто из водителей и их пассажиров не пострадал.

По информации сообщества «Подслушано Рузаевка».

Источник: vk.com/ruzvk