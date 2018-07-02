2 июля Саранск накроют грозы и сильные порывы ветра

2 июля на территории Саранска ожидаются сильные порывы ветра и гроза.

Согласно данным, которые содержатся в метеорологическом прогнозе, 2 июля на территории Саранска будут наблюдаться такие неблагоприятные погодные явления, как сильные порывы юго-восточного ветра, скорость которых будет достигать 15-20 метров в секунду, и гроза.

Жителям города рекомендовано без особой надобности не выходить на улицу. Если же вышло так, что возникла неотложная необходимость покинуть пределы помещения, то нужно держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.

По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru