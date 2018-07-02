Жители Ельниковского района пытались несправедливо обвинить односельчанина в нарушении правил содержания пасеки

В Ельниковском районе Республики Мордовия сотрудники регионального отдела Россельхознадзора проверили пасеку после получения жалоб от местных жителей.

Не так давно представители Россельхознадзора получили жалобы о том, что житель села Большие Мордовские Пошаты, который является владельцем пасеки, не соблюдает ветеринарно-санитарные правила содержания пчел.

В ходе проверки пасеки какие-либо нарушения обнаружены не были. Житель указанного села соблюдает все нормы содержания пчел.

Кроме того, было установлено, что у сельчанина есть необходимый для содержания пасеки ветеринарно-санитарный паспорт.

Источник: ursn-rm.ru