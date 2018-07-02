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В Краснослободском районе оштрафовали мужчину, продававшего куриные окорочка неизвестного происхождения

В Краснослободском районе оштрафовали мужчину, продававшего куриные окорочка неизвестного происхождения

В одном из сел Краснослободского района Республики Мордовия был зафиксирован и пресечен факт продажи мясной продукции неизвестного происхождения.

В ходе проведения специального рейда сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что житель села Старое Синдрово продает куриные окорочка без документации, которая подтверждает надлежащий уровень качества продукции.

В отношении правонарушителя был составлен административный протокол.

Сотрудники Россельхознадзора напоминают о том, что употребление продукции неизвестного происхождения может причинить серьезный вред здоровью человека.


Источник: ursn-rm.ru