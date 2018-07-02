В Краснослободском районе оштрафовали безалаберную чиновницу

В Краснослободском районе Республики Мордовия была оштрафована глава сельского поселения, которая не считает нужным общаться с гражданами.

По информации региональной прокуратуры, глава Мордовско-Паркинского сельского поселения не так давно получила обращение от местного жителя. В ответном письме чиновница предоставила информацию не по всем вопросам. Кроме того, указанная информация противоречила нормам законодательства.

В отношении главы сельского поселения была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 5100 рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru