В Саранске управляющая компания не оплатила коммунальные услуги на 15 млн рублей

В Саранске управляющая компания не оплатила коммунальные услуги на сумму более 15 млн рублей.

Во время проведения проверки представители прокуратуры обнаружили, что управляющая компания «Юго-Западная» в период с февраля по сентябрь минувшего года не выплачивала акционерному обществу «Т Плюс» денежные средства за предоставленные коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению. В итоге образовала задолженность в размере более 15 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По информации, опубликованной пресс-службой прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru