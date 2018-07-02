В Саранске прошла прощальная вечеринка для волонтеров ЧМ-2018

В Саранске прошло заключительное мероприятие для волонтеров АНО «Оргкомитет «Россия-2018».

В Саранске волонтеры завершили свою работу сразу же после окончания последнего матча ЧМ-2018 на стадионе «Мордовия Арена». Так называемая прощальная вечеринка прошла на vip-трибуне указанного стадиона.

Каждому волонтеру генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 в России Алексей Сорокин вручил благодарность и красный чемодан в качестве памятного подарка.

Руководитель Управления по подготовке объектов и организации мероприятий в городе-организаторе Саранске Александр Савилов отметил, что в Саранске волонтеры работали очень слаженно и качественно.

Во время проведения ЧМ-2018 в Саранске работали 1318 волонтеров АНО «Оргкомитет «Россия-2018» и 1000 городских волонтеров из 30 стран мира.

Источник: saransk-2018.com