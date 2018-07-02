Программа фестиваля болельщиков на 2 и 3 июля

Программа фестиваля болельщиков в Саранске на 2 и 3 июля.

2 июля, в 16:00, после проведения игр и интерактива со зрителями на сцену фестиваля выйдут участники кавер-группы D.I.S.C.O. В 16:45 начнется трансляция матча между сборными Бразилии и Мексики.

В 19:00 посетителей фестиваля начнут развлекать участники кавер-группы Bed Friends. В 19:50 начнется выступление трибьют-группы Jeans’N'Roses. В 20:45 стартует трансляция футбольного противостояния между сборными Японии и Бельгии. После завершения матча публику будет развлекать DJ SAZHENKA.

3 июля фестиваль болельщиков начнет работу в 15:00. До 16:45 болельщики смогут поучаствовать в различных играх, а также послушать DJ-сет. В указанное время начнется трансляция матча между сборными Швеции и Швейцарии.

В период с 19:00 до 20:45 на сцене фестиваля будут выступать кавер-коллективы The BeatLove и «Апрель». В 20:45 начнется трансляция матча между сборными Англии и Колумбии. В 22:50 на сцену выйдет DJ MIKE GREEN.

Источник: saransk-2018.com