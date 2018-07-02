Дом культуры «Заречье» проводит детские игровые программы

Дом культуры «Заречье» приглашает детей принять участие в игровых программах.

2 июля, в 16:00 в селе Зыково, на улице Советской пройдет праздник дворовых игр «Игры нашего двора». 3 июля, в 14:00 в селе Горяновка, на улице Орлова будет проходить литературно-игровая программа «Жила-была сказка».

5 июля, в 18:00 в поселке Луховка, на улице Октябрьской начнется детский праздник «Лето, солнце, сто фантазий!». 6 июля, в 16:00 в селе Зыково пройдет интерактивная развлекательная программа «Летние каникулы -любимая пора».

9 июля, в 10:00 в селе Напольная, на улице Московской пройдет праздник «Мыльные пузыри».

Источник: adm-saransk.ru