Во время ЧМ-2018 в Саранске работали более 680 точек общественного питания

Во время проведения ЧМ-2018 в Саранске работали 688 точек общественного питания.

Об этом сообщил заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Дмитрий Иванов во время общения с представителями СМИ в городском пресс-центре.

Дмитрий Иванов отметил, что в ходе приема иностранных гостей в саранских точках общественного питания значительно вырос уровень качества обслуживания клиентов.

В общей сложности во время проведения ЧМ-2018 в Саранске было задействовано более 5 тыс. человек обслуживающего персонала.

По информации «Известий Мордовии».