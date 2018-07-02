В Саранске стартовало производство светодиодных светильников для офисов и школ

В Саранске стартовало производство светодиодных светильников.

Производство светодиодных светильников началось на базе НИИИС имени А.Н. Лодыгина. Данная продукция предназначается для освещения офисов, административных зданий и школ.

Производственные мощности позволяют НИИИС имени А.Н. Лодыгина исключительно своими силами изготавливать корпуса из металла, монтировать светодиодные модули и собирать источники питания. Какой-либо необходимости в помощи сторонних организаций нет.

На предприятии действует система усиленного контроля за качеством продукции.

По информации «Известий Мордовии».