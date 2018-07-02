Саранские дошкольники приняли участие в параде необычных шляп

В Саранске прошел весьма необычный парад.

По улице Тани Бибиной в необычных шляпах прошли воспитанники детского сада №80 города Саранска.

На протяжении июня воспитанники указанного детского сада вместе со своими родителями придумывали неординарные головные уборы. Стоит отметить, что в итоге была создана достаточно уникальная коллекция шляп, среди которых есть даже съедобный головной убор, шляпы, которые, по словам их создателей, умеют читать мысли и шляпы известных сказочных персонажей.

Дети с огромным удовольствием приняли участие в параде шляп.

По информации «Известий Мордовии».