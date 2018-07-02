В Саранске реализуется образовательный проект для детей с ограниченными возможностями

1
В Саранске успешно идет реализация образовательного проекта для особенных детей.
Магистранты факультета психологии и дефектологии МГПИ им. Евсевьева Татьяна и Ирина Космачёвы получили на форуме «Балтийский Артек 2017» грант на реализацию программы, которая направлена на развитие детей с ограниченными возможностями.
На базе НПЦ «Ресурсный центр интегрированного образования» в настоящее время проводятся индивидуальные и групповые занятия с детьми разных возрастов. Программа занятий предусматривает развитие познавательной, двигательной и эмоционально-волевой сферы.
Кроме того, ведется подготовка дошкольников к освоению школьной программы.
Источник: mordovmedia.ru