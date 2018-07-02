Мордовские борцы завоевали 15 медалей чемпионата ПФО

Спортсмены из Мордовии завоевали 15 медалей на чемпионате Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе.

Указанные соревнования прошли на минувших выходных в Ульяновске. Республику Мордовия на чемпионате представляли воспитанники ГБУ РМ «СШОР по борьбе имени А. В. Мишина».

Мордовские спортсмены смогли завоевать шесть золотых, три серебряные и шесть бронзовых медалей.

Владельцами золотых медалей стали Кабалоев Виталий, Бичурин Руслан, Сурков Максим, Депцов Егор, Крашенинников Григорий и Бибарсов Руслан. Серебряные медали завоевали Хуснутдинов Заур, Муртазин Денис и Петайкин Дмитрий. Бронзовые медали достались Абдуллову Раилю, Климову Станиславу, Асаинову Абдулвахабу, Поздяеву Олегу, Строганову Евгению и Афонину Александру.

Источник: e-mordovia.ru