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Мордовский спортсмен одержал победу на всероссийском турнире «Мемориал Знаменских»

Мордовский спортсмен одержал победу на всероссийском турнире «Мемориал Знаменских»

Спортсмен из Республики Мордовия сумел одержать победу на всероссийском турнире «Мемориал Знаменских».

Указанные спортивные соревнования проходили 1 июля в городе Жуковский Московской области. Республику Мордовия представлял Александр Меньков. Мордовский спортсмен стал лучшим в прыжках в длину.

Стоит отметить, что Александр Меньков показал лучший результат сезона.

Соревнования, прошедшие в Жуковском, стали четвертым этапом летнего тура всероссийской федерации легкой атлетики.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

 


Источник: e-mordovia.ru