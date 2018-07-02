Мордовский спортсмен одержал победу на всероссийском турнире «Мемориал Знаменских»

Спортсмен из Республики Мордовия сумел одержать победу на всероссийском турнире «Мемориал Знаменских».

Указанные спортивные соревнования проходили 1 июля в городе Жуковский Московской области. Республику Мордовия представлял Александр Меньков. Мордовский спортсмен стал лучшим в прыжках в длину.

Стоит отметить, что Александр Меньков показал лучший результат сезона.

Соревнования, прошедшие в Жуковском, стали четвертым этапом летнего тура всероссийской федерации легкой атлетики.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru