В Зубово-Полянском районе разыскивается пропавший без вести местный житель

В Зубово-Полянском районе Республики Мордовия сотрудники правоохранительных органов разыскивают местного жителя, о местонахождении которого на протяжении нескольких недель нет никакой информации.

Оськин Олег Михайлович 1964 года рождения, проживающий в селе Ширингуши, 14 июня текущего года ушел из дома. С тех пор мужчина домой больше не возвращался. На связь с родными и близкими гражданин не выходит.

Все, кто владеет какой-либо информацией о том, где в настоящее время находится мужчина, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 8(83458) 2-51-02 (дежурная часть), 38-59-31, 89997780341 (уголовный розыск) или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф