Спортсмен из Мордовии завоевал золотую медаль на соревнованиях по легкой атлетике

Представитель Республики Мордовия завоевал золотую медаль на чемпионате России по легкой атлетике.

В настоящее время в Челябинске проходит чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Программа соревнований состоит из таких видов состязаний, как бег, прыжки в длину и высоту, метание диска, копья, клаба и толкание ядра.

Представитель Республики Мордовия Евгений Шевцов 2 июля завоевал золотую медаль, пробежав 400 метров за 55,89 секунд.

Евгений Шевцов является ведущим спортсменом ГБУ РМ «Спортивно-адаптивная школа имени Е.В. Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва».

Источник: e-mordovia.ru