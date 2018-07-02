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Спортсмен из Мордовии завоевал золотую медаль на соревнованиях по легкой атлетике

Спортсмен из Мордовии завоевал золотую медаль на соревнованиях по легкой атлетике

Представитель Республики Мордовия завоевал золотую медаль на чемпионате России по легкой атлетике.

В настоящее время в Челябинске проходит чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Программа соревнований состоит из таких видов состязаний, как бег, прыжки в длину и высоту, метание диска, копья, клаба и толкание ядра.

Представитель Республики Мордовия Евгений Шевцов 2 июля завоевал золотую медаль, пробежав 400 метров за 55,89 секунд.

Евгений Шевцов является ведущим спортсменом ГБУ РМ «Спортивно-адаптивная школа имени Е.В. Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва».

 

 


Источник: e-mordovia.ru