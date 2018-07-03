Ураган в Саранске вызвал серьезные разрушения

Днем 2 июля сильный ветер, гроза и град обрушилась на республику. Серьезные разрушения фиксируются в микрорайонах Саранска и районах республики.

Очевидцы сообщают в соцетях о многочисленных разрушениях - обрыве электропроводов, вырванных с корнем дервьях, снесенных ветром остановках, сорванных крыш и балконов домов.

Кроме того, появилась информация о пострадавших. Так, есть сообщения, что двух женщин в Саранске придавило упавшим деревом.

Вот фото повреждений из разных районов города, выложенные в группе "Привет, сейчас, Саранск":

Фото: Артем Ельников



Фото: Наталья Князькина

Главное фото к материалу: Дмитрий Иванов