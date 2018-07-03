В Мордовии пожар оставил без дома женщину с двумя маленькими детьми

В Ичалковском районе Республики Мордовия произошел пожар, который оставил семью без крыши над головой.

Происшествие произошло в ночь на 2 июля. На территории Рождественно-Баевского сельского поселения внезапно воспламенился частный деревянный жилой дом, обложенный кирпичом. В момент возгорания внутри постройки находились женщина и два её малолетних сына. К счастью, гражданка успела вовремя проснуться и разбудить своих детей. Жильцы оперативно покинули постройку и благодаря этому спасли свои жизни.

К моменту приезда пожарных огонь успел охватить строение по всей площади. К сожалению, спасти дом так и не удалось.

Из-за чего загорелась постройка, в настоящее время неизвестно.

По информации, опубликованной в сообществе газеты Ичалковского района «Земля и люди».

Источник: vk.com/land_ichalki