Житель Темниковского района торговал опасной рыбой

В Темниковском районе Республики Мордовия местный житель торговал рыбой неизвестного происхождения.

Во время проведения специальной проверки сотрудники Россельхознадзора установили, что житель указанного района занимается продажей нескольких видов рыбы, не имея необходимой ветеринарно-сопроводительной документации, которая бы подтверждала надлежащий уровень качества продукции и содержала информацию об источнике её происхождения.

В итоге продавец был привлечен к административной ответственности.

Сотрудники Россельхознадзора напоминают, что употребление продукции неизвестного происхождения может причинить серьезный вред здоровью и в некоторых случаях угрожает жизни.

Источник: ursn-rm.ru