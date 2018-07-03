В Мордовии полицейские посетили детский оздоровительный лагерь

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В Мордовии сотрудники правоохранительных органов посетили детский оздоровительный лагерь.
В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Каникулы» стражи порядка посетили детский загородный оздоровительный лагерь «Орленок».
Представители правоохранительных органов рассказали детям об уголовной ответственности, которую несут граждане, имеющие отношение к незаконному обороту наркотических веществ. Кроме того, ребята посмотрели видеоролик антинаркотической направленности.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.мвд.рф