В Мордовии владельца продуктового магазина оштрафовали за продажу опасного мяса

В Ромодановском районе Республики Мордовия был оштрафован индивидуальный предприниматель, который занимался продажей мясной продукции, представляющей собой потенциальную угрозу для жизи и здоровья.

Сотрудники Россельхознадзора во время проверки магазина, расположенного в поселке Красный Узел, обнаружили, что в данном торговом заведении без соответствующая сопроводительной документации осуществляется продажа свинины, бескостной грудинки и шашлыка из свинины.

В отношении владельца магазина была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Кроме того, предприниматель получил обязательство об устранении нарушения.

Источник: ursn-rm.ru