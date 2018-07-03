В Мордовии начал работу детский лагерь УФСИН РФ

В Республике Мордовия начал работу детский оздоровительный лагерь «Емашевская роща», который принадлежит региональному отделу УФСИН РФ.

Накануне в указанном лагере прошла торжественная церемония открытия первой смены. На протяжении трех недель в «Емашевская роще» будут отдыхать и укреплять своё здоровье 83 ребенка.

Лагерь расположен на берегу озера Вячкишево.

План мероприятий занятости детей включает в себя проведение конкурсов, концертов, спортивных соревнований и дискотек. Кроме того, воспитанники лагеря смогут отдыхать на пляже.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su